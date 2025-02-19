Yarın okullar tatil mi? Valilikler duyurdu: İşte 20 Şubat perşembe günü kar tatili olan iller...
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Valilikler ve kaymakamlıklar peş peşe açıklama yaptı. Milyonlarca kişi "20 Şubat okullar tatil mi, perşembe günü okullar tatil mi, kar tatili olan iller, hangi illerde okullar tatil edildi, İstanbul'da okullar tatil edildi mi, Ankara'da okullar tatil edildi mi, kar tatili valilik açıklaması" sorularının yanıtları arıyor. İŞTE KAR TATİLİ OLAN İLLER....
ORDU
Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
MUŞ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.