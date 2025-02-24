Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı: 25 Şubat salı günü kar tatili olan iller
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Birçok ilde valilikler, kaymakamlıklar okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar tatili haberleri sonrası vatandaşlar "yarın okullar tatil mi, salı günü okullar tatil mi, İstanbul'da okullar tatil mi, Ankara'da okullar tatil mi, kar tatili son dakika açıklama, hangi illerde okullar tatil" şeklinde araştırmaya başladı. İŞTE KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ...
KASTAMONU
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Taşköprü ve Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.
RİZE
Rize'de tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ARTVİN
Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.