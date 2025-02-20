Yarın okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklamaları: İşte 21 Şubat kar tatili olan iller
Hafta başından itibaren yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiledi. Valilikler son dakika açıklamalarıyla birçok ilde okulları tatil etti. Milyonlarca kişi "21 Şubat okullar tatil mi?, Cuma günü okullar tatil mi?, kar tatili olan iller, son dakika valilik kar tatili, hangi illerde okullar tatil, İstanbul'da okullar tatil mi?, Ankara'da okullar tatil mi?" şeklinde aramalar yapmaya başladı. İŞTE OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLERİN LİSTESİ...
ŞIRNAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.
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SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.
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ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
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