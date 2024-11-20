Yatırımcılar 'güvenli liman' konuta yöneldi, uzmanından kritik kredi faizi uyarısı geldi
Türkiye’de son 4 ayda ‘faiz indirimi’ ve ‘konut fiyatlarının yükseleceği’ beklentisiyle 567 bin konut alımı gerçekleşti. Temmuz-ekim döneminde yüzde 7 artan konut fiyatları; aynı süreçte yüzde 12’lik enflasyona karşı koruma sağlamadı ve yüzde 15’lik TL mevduat getirisinin de çok gerisinde kaldı. Faiz indiriminin yanlış algılandığını belirten Ekonomist Tankut Taner Çelik, “Bu seferki bol keseden olmayacak. Negatif reel faiz bile görülmeyecek” uyarısında bulundu.
Konut piyasasında yaşanan son gelimeler dikkat çekerken, ekonomistlerden de kritik uyarılar geliyor. Son 4 aylık süreçte “faiz indirimi beklentisi” ve bunun da “konut fiyatlarını yükselteceği” yönündeki öngörülerle birlikte yaklaşık 567 bin konut alımı gerçekleşti.
KORUMA SAĞLAMADI
Temmuz ayında 141,3 olan TCMB konut fiyat endeksi de ekimde 151,1 seviyesine yükseldi. Böylece konut fiyatlarındaki 4 aylık artış yüzde 7 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde TL mevduat ve para piyasası fonları yaklaşık yüzde 15 getiri sundu. Temmuz-ekim enflasyonu da yüzde 12 olarak gerçekleşti.
FARKLI ALGILAR VAR
Rakamlar, son 4 aylık dönemde konut yatırımının; hem TL mevduat getirisinin gerisine düştüğünü hem de enflasyonun altında kaldığını gösteriyor. TCMB tarafından yapılan açıklamalar, parasal gevşeme döneminde de “sıkı duruşun korunacağı” yönünde olsa da faiz indiriminin farklı algılandığı görülüyor.
“ÖNEMLİ BİR PROBLEM”
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fon Yöneticisi Tankut Taner Çelik, “TCMB, faiz indiriminin bir gevşeme değil, düşecek enflasyona göre ayarlanacağı mesajını tam olarak iletemedi. Bu sebeple faiz indirimi beklentilerinin fiyatlara yansıma şekli de önemli bir problem. Bunun en canlı örneğinin konut piyasasında yaşanıyor” diye konuştu.