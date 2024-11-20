Yatırımcılar 'güvenli liman' konuta yöneldi, uzmanından kritik kredi faizi uyarısı geldi

“ÖNEMLİ BİR PROBLEM”

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fon Yöneticisi Tankut Taner Çelik, “TCMB, faiz indiriminin bir gevşeme değil, düşecek enflasyona göre ayarlanacağı mesajını tam olarak iletemedi. Bu sebeple faiz indirimi beklentilerinin fiyatlara yansıma şekli de önemli bir problem. Bunun en canlı örneğinin konut piyasasında yaşanıyor” diye konuştu.