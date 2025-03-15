Yazdan kalma bir gün yaşanacak: Bir kentte hava sıcaklığı 32 dereceye çıkacak
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre 15 Mart Cumartesi günü yurt genelinde yazdan kalma bir gün yaşanacak. 7 bölgede de yağış beklenmezken, bazı kentlerde sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak. Adana'da hava sıcaklığı 32 dereceyi görecek. Türkiye’nin yeni haftada soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Karadeniz’den gelecek soğuk havayla İstanbul’da sıcaklık 22 derece birden düşecek, hatta kentin yükseklerinde sulu kar yağışı bile bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor.
Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SABAH SAATLERİNDE BUZLANMAYA DİKKAT!
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.