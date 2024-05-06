Yazı beklerken kar geldi: Her yer beyaza büründü
Mayıs ayının ilk haftası tamamlanmak üzere olmasına rağmen kar yağışı doğuda etkili olmaya devam ediyor. Van'ın Başkale ilçesi ile Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.
van'ın Başkale ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı.
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Kar yağışı nedeniyle her taraf beyaz örtüyle kaplandı.
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Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.
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Kıyas Bakışkan isimli vatandaş, Antalya'daki insanların denize girdiğini, Başkale'de ise hala kar yağdığını söyledi.
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