Yeni haftada hava nasıl olacak? Batıda yağmur, doğuda kar etkisini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte 11 Kasım 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusu'nun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah sattlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevreleinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu