Yeni haftada hava nasıl olacak? Batıda yağmur, doğuda kar etkisini gösterecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı