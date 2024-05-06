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  4. Yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak?

Yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde ve Adana'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

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