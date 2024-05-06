Yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde ve Adana'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu