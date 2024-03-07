Yeni resimli 2024 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları! 8 Mart Dünya kadınlar Gününüz kutlu olsun!
Dünya Kadınlar Günü mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! Birbirinden güzel anlamlı, duygulu, kısa ve resimli Dünya Kadınlar Günü mesajlarını sevdiğiniz insanlara kısa mesajla göndererek onları sevindirebilirsiniz. İşte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...
Senin varlığın, dünyayı daha yaşanır kılan bir mucize. Kadınlar Günün kutlu olsun!
1 | 7
Doğumdan ölüme sonsuz şefkati ve merhametiyle çocuklarının koruyucusu melek kadınların, Kadınlar Günü kutlu olsun.
2 | 7
Huzur ve sevgi seliyle dolup taşan ve etrafını güzelliğiyle aydınlatan tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun.
3 | 7
Dünyayı daha güzel hale getiren bütün kadınların, Kadınlar Günü kutlu olsun.
4 | 7