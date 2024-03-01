Yeni resimli 2024 Cuma mesajları! En güzel kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları Hayırlı Cumalar!
Cuma mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! Birbirinden güzel anlamlı, duygulu, kısa ve resimli cuma mesajlarını sevdiğiniz insanlara kısa mesajla göndererek onları sevindirebilirsiniz. İşte, 1 Mart 2024 cuma mesajları...
''Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.''
''Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle'' Hayırlı Cumalar...
''Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.''
“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bağışla. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”