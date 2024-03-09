Yeni resimli 2024 Ramazan ayı mesajları! Hoş geldin ya şehri Ramazan... Ramazan ayı mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! Birbirinden güzel anlamlı, duygulu, kısa ve resimli Ramazan ayı mesajlarını sevdiğiniz insanlara kısa mesajla göndererek onları sevindirebilirsiniz. İşte, 2024 Ramazan ayı mesajları...

''Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan'' 1 | 8

''Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.'' 2 | 8

''Dostluklarin sevgi ile beslendigi bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…'' 3 | 8