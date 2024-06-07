Kaynağı tespit edilemeyen yeni salgın alarmı: Vaka sayısı pik yapabilir

BULAŞ KAYNAĞI HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Ülkede bir salgın bulunduğu ifade edilen açıklamada vakaların geniş bir bölgede görülmesinin nedeni olarak ulusal çapta dağıtımı yapılan gıdaların ön plana çıktığı belirtildi. Açıklamada bulaş kaynağının tespit edilemediğine ve çiftlikler, içme suyu, havuzlar, deniz suyu, göller ya da nehirler olduğu yönünde bir kanıt bulunmadığına da işaret edildi.