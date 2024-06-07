Kaynağı tespit edilemeyen yeni salgın alarmı: Vaka sayısı pik yapabilir
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede escherichia coli (koli basili) bakterisinin neden olduğu bir salgın bulunduğunu açıkladı. Ajans, yıl sonuna kadar vaka sayısının 1500'e yükselebileceğini tahmin ediyor.
UKHSA'dan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da koli basili bakterisinin neden olduğu hastalıklarda artış görüldüğü açıklandı.
Açıklamada, bakterinin kanlı ishal gibi ishal türleri ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olduğu belirtilirken, hastalıkların "e.coli" adı da verilen bakteriyi taşıyan gıdalara, hastalığın bulaştığı kişi ve hayvanlarla temas sonucu ortaya çıktığı vurgulandı.
BULAŞ KAYNAĞI HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ
Ülkede bir salgın bulunduğu ifade edilen açıklamada vakaların geniş bir bölgede görülmesinin nedeni olarak ulusal çapta dağıtımı yapılan gıdaların ön plana çıktığı belirtildi. Açıklamada bulaş kaynağının tespit edilemediğine ve çiftlikler, içme suyu, havuzlar, deniz suyu, göller ya da nehirler olduğu yönünde bir kanıt bulunmadığına da işaret edildi.
Birleşik Krallık genelinde 4 Haziran itibariyle 113 vaka tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bunun 81'inin İngiltere'de, 18'inin Galler'de, 13'ünün İskoçya'da görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, bir vakanın ise Kuzey İrlanda'da tespit edildiği ancak bu kişinin İngiltere'yi ziyaret geçmişi bulunduğu belirtildi.