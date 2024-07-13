Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız! Sıcaklık 40 derecelere çıkacak
Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklık önümüzdeki hafta artacak hatta bazı bölgelerde 40 derecelerin üstüne çıkacak. Aşırı nemli havanın ise bir hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklık önümüzdeki hafta artarken bazı bölgelerde 40 derecelerin üstüne çıkacak.
Aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Sağanak yağışlar doğudaki illerde yer yer etkili olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.