Yeni uygulama başladı: Bu kişiler ehliyet alamayacak!
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde milyonlarca sürücüyü etkileyecek önemli bir değişiklik yapıldı. Artık uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan flaş bir değişiklikle, uyku apnesi sendromu olan kişiler artık ehliyet alamayacaklar. Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi.
Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.
Uyku apnesi nedir?
Uyku apnesi, bir kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.
Uyku apnesi, sürücülerin direksiyon başında uyku halinde olmalarına ve dolayısıyla trafik güvenliğini tehlikeye atmalarına yol açabilir.