Yeni yargı paketi için düğmeye basıldı: Yasa dışı bahisin cezası hapis olacak
Türkiye'nin konuştuğu yasa dışı bahis sorunuyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Hazırlıkları devam eden 10'uncu yargı paketinde düğmeye basıldı. 5 ila 20 bin TL para cezası uygulanan "yasadışı bahis oynamak", hapis cezasını gerektiren bir suç olacak.
AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü 10'uncu yargı paketinin en önemli hedefi toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler olacak.
Toplumda infial yaratacak suçları işleyenler belli bir süre cezaevine girmek zorunda kalacak. Teklife trafik güvenliği ve silahla havaya ateş etme ile ilgili suçlar da dâhil edildi.
MAKAS, DRİFT, YOL KESME
Trafik magandalarının trafikte makas atma, yol kesme gibi eylemlerinin önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) trafik güvenliği ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılacak.