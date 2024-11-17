  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Yeni yargı paketi için düğmeye basıldı: Yasa dışı bahisin cezası hapis olacak

Yeni yargı paketi için düğmeye basıldı: Yasa dışı bahisin cezası hapis olacak

Türkiye'nin konuştuğu yasa dışı bahis sorunuyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Hazırlıkları devam eden 10'uncu yargı paketinde düğmeye basıldı. 5 ila 20 bin TL para cezası uygulanan "yasadışı bahis oynamak", hapis cezasını gerektiren bir suç olacak.

Yeni yargı paketi için düğmeye basıldı: Yasa dışı bahisin cezası hapis olacak - Sayfa 1

AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü 10'uncu yargı paketinin en önemli hedefi toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler olacak.

1 | 7
Yeni yargı paketi için düğmeye basıldı: Yasa dışı bahisin cezası hapis olacak - Sayfa 2

Toplumda infial yaratacak suçları işleyenler belli bir süre cezaevine girmek zorunda kalacak. Teklife trafik güvenliği ve silahla havaya ateş etme ile ilgili suçlar da dâhil edildi.

2 | 7
Yeni yargı paketi için düğmeye basıldı: Yasa dışı bahisin cezası hapis olacak - Sayfa 3

MAKAS, DRİFT, YOL KESME

Trafik magandalarının trafikte makas atma, yol kesme gibi eylemlerinin önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) trafik güvenliği ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılacak.

3 | 7
Yeni yargı paketi için düğmeye basıldı: Yasa dışı bahisin cezası hapis olacak - Sayfa 4

Trafikte drift ve makas atanlara verilecek cezalar artırılacak. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde para cezası (drift 32 bin, makas 6 bin 439 lira) veriliyor. Yapılacak düzenleme ile cezanın alt ve üst sınırı artırılacak.

4 | 7