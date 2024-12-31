Yeni yılda hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 1 Ocak 2025 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın son günü ve 2025'in ilk gününün hava tahmin raporunu açıkladı. Yeni yılda hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte 1 Ocak 2025 hava durumu tahminleri
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024'ün son saatlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Mersin çevrelerinde yağmur, Karaman ve Niğde çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kar yağacak mı?
2025 yılının ilk günü ise yurtta yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yeni yılda hava nasıl olacak?
31 Aralık 2024 - 01 Ocak 2025 bazı merkezlerin hava durumu ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.