Yeni yönetimde kimler var? Değişim yüzde 52’yi geçti! İşte AK Parti'nin MKYK'sında yer alan 75 isim
AK Parti'nin en üst karar alma organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alan isimlerin yüzde 52'si değişti. Yeni yönetiminde 29 milletvekili yer alırken, 75 kişilik listede 12 kadına görev verildi.
K Parti'nin 8. Olağan Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar genel başkan seçildiği kongrede 75 MKYK da belirlendi.
Mesut Özil, Ünal Karaman, Kürşad Zorlu gibi isimlerin yer aldığı MKYK'da 39 yeni isim kendisine yer buldu.
İşte 75 kişilik AK Parti MKYK...
Abdulkadir Develi
Aslen Bayburtludur. 2001 yılında Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılında yüksek lisans, 2010 yılında ise doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1 sene doktora kapsamında İtalya’da Università degli Studi di Brescia Ekonomi Bölümünde eğitim görmüştür. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını enerji politikaları üzerine yapmıştır. Doktorasını, AB entegrasyonu aracı olarak enerji başlığı altında tamamlamıştır.
Abdurrrahman Akyüz
Haziran 1961, Of, Trabzon'da doğmuştur. 1974-1975 yıllarında İstanbul’da lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde almıştır. Spor alanında özellikle Wushu disiplininde aktif rol alarak Türkiye Wushu Federasyonu'nda başkanvekili olarak görev yapmaktadır.
Ahmet Baha Öğütken
1 Kasım 1961'de İstanbul'da doğdu. Serbest muhasebeci, mali müşavir; Tarhan Koleji'ni bitirdi. İngiltere Oxford’da iki yıl eğitim gördü. 1986’da mali müşavirlik, uluslararası mali denet firmasında çalışmaya başladı. Şebinkarahisar Vakfı, Alzheimer Vakfı, Rumeli Vakfı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Kızılay Fatih Şube Derneği üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Öğütken, evli ve 3 çocuk babasıdır.