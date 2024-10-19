Yenidoğan Bebek Çetesi üyeleri isim isim belli oldu! İşte çalıştıkları hastaneler ve görevleri
Yenidoğan çetesi, hasta bebekleri önceden anlaşmalı özel hastanelere sevk ettirerek ölümlerine neden olmakla suçlanıyor. Şimdiye kadar 12 bebeğin bu şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. İşin başında Fırat Sarı, İlker Gönen ve Bahar Kanık gibi isimler var. Ancak hepsi bununla sınırlı değil. İşte isim isim açıklanan yenidoğan bebek çetesinin üyeleri.
Bugüne kadar Türkiye'nin gördüğü belki de en ilginç olayla karşı karşıyayız. Kendilerine yenidoğan çetesi olarak tanıtan bir grup, önceden anlaştıkları özel hastanelere hasta bebeklerini sevk ettirip ölümlerine neden oluyor. Böylelikle özel hastaneler de SGK kurumundan 8 bin TL gibi komik bir para elde ediyor. Peki bu işi sadece Fırat Sarı, İlker Gönen ve Bahar Kanık gibi isimler mi yapıyor? Tabii ki hayır. Çetede şimdiye kadar tespit edilen 40'tan fazla üye var ve bu isimler tek tek açıklandı. Hangi hastanede hangi görevlerde bulundukları tespit edildi. İşte yenidoğan çetesi üyeleri ve çalıştıkları hastaneler:
YENİDOĞAN BEBEK ÇETESİ ÜYELERİ
İşte hasta bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek ölümlerine yol açan yenidoğan bebek çetesinin üyeleri:
1- AHMET ATİLLA YILMAZ
Beylikdüzü Medilife Hastanesinin başhekimi. Hakkında, ‘Şüphelinin baş hekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği’ iddia ediliyor.
2- Ali AKSU
Birinci Hastanesi mesul müdürü olarak çalışıyor. Hakkında, ‘Şüphelinin hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı, ayrıca Opara bebeğin ölüm saatini ÖBS sisteminden gerçeğe aykırı şekilde doldurulması talimatını vererek resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği’ iddia ediliyor.