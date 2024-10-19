Yenidoğan Bebek Çetesi üyeleri isim isim belli oldu! İşte çalıştıkları hastaneler ve görevleri

Bugüne kadar Türkiye'nin gördüğü belki de en ilginç olayla karşı karşıyayız. Kendilerine yenidoğan çetesi olarak tanıtan bir grup, önceden anlaştıkları özel hastanelere hasta bebeklerini sevk ettirip ölümlerine neden oluyor. Böylelikle özel hastaneler de SGK kurumundan 8 bin TL gibi komik bir para elde ediyor. Peki bu işi sadece Fırat Sarı, İlker Gönen ve Bahar Kanık gibi isimler mi yapıyor? Tabii ki hayır. Çetede şimdiye kadar tespit edilen 40'tan fazla üye var ve bu isimler tek tek açıklandı. Hangi hastanede hangi görevlerde bulundukları tespit edildi. İşte yenidoğan çetesi üyeleri ve çalıştıkları hastaneler: