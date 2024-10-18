Yenidoğan çetesi hangi hastanelerle anlaşmalı? foyası ortaya çıktı, TV programına bile katılmış
Türkiye’nin konuştuğu yenidoğan çetesinin kan donduran vahşetinde perde aralandı. Sanıklar hakkında iddianame hazırlanırken, çetenin hangi hastanelerle anlaştığı da ortaya çıktı. Ayrıca Fırat Sarı’nın bir TV programına katıldığı da görüldü.
Türkiye, son birkaç gündür kan donduran bebek ölümlerini konuşuyor. Yenidoğan çetesinin yoğun bakım ünitesinde bebekleri öldürdüğü ortaya çıkarken, yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.
10 bebeğin kasıtlı olarak ölümüne neden olan Yenidoğan çetesinin, bazı hastanelerle anlaşma yaparken, bu hastanelerin isimleri de paylaşıldı. İstanbul’un pek çok bölgesinde yer alan hastanelerin isimleri belli oldu.
Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, gereğinden uzun süre hastanede kalmalarını sağladıkları ve bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yüksek ücretler tahsil ettikleri öne sürüldü. Ayrıca, bazı hasta yakınlarından fazladan para alarak maddi çıkar elde ettikleri ve elde edilen kazancın büyük bir kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.
TAMAMEN TİCARET HALİNE GELMİŞ…
Hastane sahipleri ve başhekimlerin örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek maddi çıkar sağladıkları ifade edilen iddianamede, şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları kaydedildi.