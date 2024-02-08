Yerleşik yabancı nüfus azalıyor: Bir yılda 250 binden fazla oturma izni iptali... Oturma izni alarak Türkiye’ye yerleşen yabancı sayısı 2022 yılında 1 milyon 823 binden fazlayken, 2023'te bu rakam 1 milyon 570 bine geriledi. Bir yılda Türkiye’de oturma iznini iptal ettiren yabancı sayısı 253 bini aştı. En fazla yabancı nüfusun azaldığı il 137 bin 162 kişi ile İstanbul oldu.

2022 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 823 bin 836 oturma izni alan ve Türkiye’de oturan yabancı bulunurken 2023 yılında bu rakam 1 milyon 570 bin 672’ye düştü. 1 | 5

Bir yılda Türkiye’de oturma iznini iptal ettiren yabancı sayısı 253 bin 164 kişi oldu. 2 | 5

En fazla yabancı nüfusun azaldığı il 137 bin 162 kişi ile İstanbul oldu. 3 | 5