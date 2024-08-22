Yıkılan binalarda vahim tablo: 20'lik yerine 8, 100 ton yerine 10 ton demir kullanılmış
Diyarbakır ve İstanbul'da yıkımı gerçekleştirilen bina, okul ve hastane gibi yapılarda en az 60-100 ton demir çıkması gereken yerlerde 4 ila 10 ton arası demir çıktı. SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, "Binalar çok çürüktür, kaliteli beton kullanmıyorlar. Şöyle söyleyeyim bir kolonda 30'luk, en az 20'lik demir kullanması gereken yerlerde 8'lik demir kullanıyorlar. Bu da çok vahim bir durumdur. Arkamda örnek bir bina var. Bu, sadece Diyarbakır'a has bir şey değil." dedi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce yapının yıkılmasıyla 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu süre zarfında çok sayıda yapının yıkımına karar verildi.
Diyarbakır'da da SMC Yıkım tarafından 3 binden fazla yapı yıkıldı. Firma, hem Diyarbakır hem de İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde üstlendiği yapıların yıkımını gerçekleştirirken, Türkiye'deki çürük yapıların gerçekliğini de ortaya çıkardı.
SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok büyük acılar yaşandığını söyledi.
Diyarbakır'da şu ana kadar 3 bin bina yıktıklarını aktaran Çubuk, İstanbul Bayrampaşa'da, Türkiye'nin her tarafında yıkım yaptıklarını, binaların çok çürük olduğunu ifade etti.