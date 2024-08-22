Yıkılan binalarda vahim tablo: 20'lik yerine 8, 100 ton yerine 10 ton demir kullanılmış

Diyarbakır'da da SMC Yıkım tarafından 3 binden fazla yapı yıkıldı. Firma, hem Diyarbakır hem de İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde üstlendiği yapıların yıkımını gerçekleştirirken, Türkiye'deki çürük yapıların gerçekliğini de ortaya çıkardı.