Yıkılan köprünün enkazı için 60 milyon dolarlık bütçe

Moore, ABD Ordusu Mühendislik Biriminin (USACE) köprü enkazının kaldırılması için Doğu Kıyısı’ndaki en büyük vinci getireceğini belirterek, “Dali neredeyse Eyfel Kulesi kadar uzun ve üzerinde Key Köprüsü’nün parçaları var. O geminin üzerinde duran 3-4 ton çelikten bahsediyoruz.” dedi.