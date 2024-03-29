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Yıkılan köprünün enkazı için 60 milyon dolarlık bütçe

Bir kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılan Baltimore'daki köprünün enkazının kaldırılması için 60 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

Yıkılan köprünün enkazı için 60 milyon dolarlık bütçe - Sayfa 1

ABD'de bir kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazının kaldırılması için Maryland eyaletine 60 milyon dolarlık federal bütçe ayrıldı.

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Yıkılan köprünün enkazı için 60 milyon dolarlık bütçe - Sayfa 2

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'nün kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları için harekete geçildi.

Maryland Valisi Wes Moore gerçekleştirdiği basın toplantısında, federal yönetimden enkaz kaldırma çalışmaları için talep ettiği 60 milyon dolarlık acil durum bütçesinin onaylandığını açıkladı.

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Yıkılan köprünün enkazı için 60 milyon dolarlık bütçe - Sayfa 3

Moore, ABD Ordusu Mühendislik Biriminin (USACE) köprü enkazının kaldırılması için Doğu Kıyısı’ndaki en büyük vinci getireceğini belirterek, “Dali neredeyse Eyfel Kulesi kadar uzun ve üzerinde Key Köprüsü’nün parçaları var. O geminin üzerinde duran 3-4 ton çelikten bahsediyoruz.” dedi.

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Yıkılan köprünün enkazı için 60 milyon dolarlık bütçe - Sayfa 4

Köprünün yeniden inşasının ise en az 2 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor.

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