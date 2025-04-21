Yine Simpsons’lar? Papa’nın ölümünü tarihini izleyicilerine böyle aktardılar...

Öyle ki Francis, geldiği günden bu yana savaş ve açlıktan kaçanlar ile yoksulluk içinde yaşayanları savunmasıyla tanındı ve bu nedenle "Halkın Papası" olarak lakap takıldı. Ancak bir dönem sona erdi ve Francis 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tam ney eksik derken akıllara kehanetleri ile bilinen The Simpsons’lar geldi.