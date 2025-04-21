Yine Simpsons’lar? Papa’nın ölümünü tarihini izleyicilerine böyle aktardılar...
Papa Francis’in ölümü dünyada büyük yankı uyandırdı. Milyonları yasa boğan bu ölüm öncesi Papa, halkı selamlamış ve uzun süren sessizliğini bozmuştu. Popüler dizi The Simpson’lar ise yine bizleri yanıltmadı. Bir sahne, Papa’nın ne zaman öleceğini gösteriyordu.
Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla boğuşan Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Halk, Papa’nın durumunu merak ederken Francis, 20 Nisan’da binlerin önüne çıkarak onları selamladı.
Ancak bu selamlamanın ardından sevenleri için kötü haber geldi ve pek çok kişinin idol olarak gördüğü Papa Francis hayatını kaybetti.
16. Benedict'in istifasıyla 2013’te Katolik Kilisesi'nin başına gelerek görevine başlayan Papa, uzun yıllar görüşleri, duruşu ve iyimser davranışlarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı.
Öyle ki Francis, geldiği günden bu yana savaş ve açlıktan kaçanlar ile yoksulluk içinde yaşayanları savunmasıyla tanındı ve bu nedenle "Halkın Papası" olarak lakap takıldı. Ancak bir dönem sona erdi ve Francis 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tam ney eksik derken akıllara kehanetleri ile bilinen The Simpsons’lar geldi.