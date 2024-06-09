YKS-2024 (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte YKS soruları ve cevap anahtarı...

Sınavdan çıkan adaylar YKS cevap anahtarını beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılacak “YKS soruları ve cevapları 2024 açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar AYT ve TYT sorularını görüntüleyebilecek. Sınav puanı hesaplaması yapacak adaylar YKS soru ve cevaplarına göre hareket edecek. YKS soruları ve cevap anahtarı herhangi bir şifre veya kod olmadan sorgulanabiliyor.

Peki YKS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? YKS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, TYT, AYT ve YDT cevap anahtarı sorgulama ekranı...