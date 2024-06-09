YKS-2024 (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte YKS soruları ve cevap anahtarı...
Sınava giren öğrenciler, YKS soruları ve cevap anahtarı için beklemeye başladı. YKS’nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi tamamlandı. Öğrenciler AYT, TYT soruları ve cevaplarını merak etmeye başladı. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? YKS soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte 2024 YKS soruları ve cevap anahtarı…
Sınavdan çıkan adaylar YKS cevap anahtarını beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılacak “YKS soruları ve cevapları 2024 açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar AYT ve TYT sorularını görüntüleyebilecek. Sınav puanı hesaplaması yapacak adaylar YKS soru ve cevaplarına göre hareket edecek. YKS soruları ve cevap anahtarı herhangi bir şifre veya kod olmadan sorgulanabiliyor.
Peki YKS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? YKS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, TYT, AYT ve YDT cevap anahtarı sorgulama ekranı...
AYT oturumu tamamlandı
8 Haziran Cumartesi günü yapılan TYT oturumunun ardından üniversite sınavı maratonu, Pazar günü gerçekleştirilen AYT oturumuyla devam etti. Sınavlar, sabah saat 10.15'te Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde başladı ve 180 dakika süren bu zorlu maraton, saat 13.15 itibarıyla sona erdi.
YKS soruları ve cevapları bekleniyor
Alan Yeterlilik Testi oturumunun tamamlanmasıyla gözler YKS soruları ve cevap anahtarına çevrildi. Öğrenciler, üniversite sınavının bu önemli aşamasının ardından doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için büyük bir merakla bekliyor. YKS soruları ve cevap anahtarının açıklanması, sınav sonuçlarının daha sağlıklı değerlendirilmesine yardımcı olacak.
YKS soruları ve cevap anahtarı, osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, herhangi bir şifre veya T.C. kimlik numarası girmeden sorulara ve cevap anahtarına kolayca ulaşabilecek. Bu sayede, sınava giren herkes eşit ve hızlı bir şekilde sınav sonuçlarını değerlendirme imkanı bulacak.