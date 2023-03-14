YKS için sıkça sorulan sorular ve cevapları 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS ile ilgili "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları" yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları" yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinden, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için YKS'ye ilişkin 83 soru ve cevabı paylaşıldı. Buna göre, YKS'ye başvurular 8-23 Mart'ta, ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılabilecek. 1 | 7

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemler bölümünde yer alan "ödemeler" alanından kredi veya banka kartı ile 8-24 Mart'ta yatırabilecek. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin 3'üncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için başvuru yapabilecek. Sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumda ise saat 15.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. 2 | 7

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler testi, Temel Matematik testi ve Fen Bilimleri testi; AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testi, Sosyal Bilimler-2 testi, Matematik testi ve Fen Bilimleri testi; YDT'de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer alacak. 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek TYT 165 dakika, AYT 18 Haziran Pazar günü 180 dakika, YDT 18 Haziran Pazar günü 120 dakika sürecek. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, TYT'de sınav süresinin ilk 120 dakikası, AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek. 3 | 7