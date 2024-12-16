Yüksek kesimler için çığ uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 16 Aralık 2024 Pazartesi günü bölge bölge hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakasının doğusu hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyıları ve Finike çevreleri kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları ve Finike çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı