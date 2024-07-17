2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) ortalama net sayıları açıklandı!
2024 YKS’deki ortalama net sayıları açıklandı. Hangi dersten kaç net yapıldığı ve sınava kaç kişinin katıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, YKS ortalama net sayıları nasıl? Hangi dersten kaç net yapıldı? Kaç kişi sınava girdi? İşte detaylar…
2024 YKS'ye kaç kişi katıldı?
TYT sınavına katılan aday sayısı: 2 milyon 819 bin 362 kişi
AYT sınavına katılan aday sayısı: 1 milyon 776 bin 496 kişi
YDT sınavına katılan aday sayısı: 171 bin 90 kişi
TYT ortalama net sayıları
Türkçe (40 soru) testinde 21,427
Sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,001
Temel matematik (40 soru) testinde 7,955
Fen bilimleri (20 soru) testinde 3,478
AYT ortalama net sayıları
Matematik (40 soru) testinin ortalaması 5,547
AYT fen bilimleri testinin ortalamaları;
Fizik (14 soru) alt testinde 2,247
Kimya (13 soru) alt testinde 1,457
Biyoloji (13 soru) alt testinde 2,324
AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları;
Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,935
Tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,484
Coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,103, AYT
Sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları,
Tarih-2 (11 soru) alt testinde 2,076
Coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,416
Felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,964
(DKAB) Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,275