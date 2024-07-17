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  4. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) ortalama net sayıları açıklandı!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) ortalama net sayıları açıklandı!

2024 YKS’deki ortalama net sayıları açıklandı. Hangi dersten kaç net yapıldığı ve sınava kaç kişinin katıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, YKS ortalama net sayıları nasıl? Hangi dersten kaç net yapıldı? Kaç kişi sınava girdi? İşte detaylar…

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) ortalama net sayıları açıklandı! - Sayfa 1

2024 YKS'ye kaç kişi katıldı?

TYT sınavına katılan aday sayısı: 2 milyon 819 bin 362 kişi

AYT sınavına katılan aday sayısı: 1 milyon 776 bin 496 kişi

YDT sınavına katılan aday sayısı: 171 bin 90 kişi

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) ortalama net sayıları açıklandı! - Sayfa 2

TYT ortalama net sayıları

Türkçe (40 soru) testinde 21,427

Sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,001

Temel matematik (40 soru) testinde 7,955

 Fen bilimleri (20 soru) testinde 3,478

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) ortalama net sayıları açıklandı! - Sayfa 3

AYT ortalama net sayıları

Matematik (40 soru) testinin ortalaması 5,547

AYT fen bilimleri testinin ortalamaları;

Fizik (14 soru) alt testinde 2,247

Kimya (13 soru) alt testinde 1,457

Biyoloji (13 soru) alt testinde 2,324

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) ortalama net sayıları açıklandı! - Sayfa 4

AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları;

Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,935

Tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,484

Coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,103, AYT

Sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları,

Tarih-2 (11 soru) alt testinde 2,076

Coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,416

Felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,964

(DKAB) Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,275

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