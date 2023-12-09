Yunanistan'la kapıda vize döneminin ayrıntıları belli oldu: İşte 10 Yunan adasına vize ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası, Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 adaya ilişkin uygulamanın detayları merak ediliyor. Yunan hükümet kaynakları, vize ücretinin 60 Euro olacağını ifade ediyor. İşte Türkiye'den Yunanistan'a 7 günlük turist vizenin ayrıntıları...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacağını söyledi. 1 | 6

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin "Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize" uygulamasına ilişkin çalışmanın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunu bildirdi. 10 ada için belirlenen vize serbestisinin detayları merak ediliyor. 2 | 6

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şu şekilde: 3 | 6