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  4. Yurda dönen bazı gurbetçiler arabalı trenle seyahati tercih etti: Peki ücreti ne kadar?

Yurda dönen bazı gurbetçiler arabalı trenle seyahati tercih etti: Peki ücreti ne kadar?

Yıllık izinleri başlayan bazı gurbetçiler, araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle seyahati tercih ediyor.

Yurda dönen bazı gurbetçiler arabalı trenle seyahati tercih etti: Peki ücreti ne kadar? - Sayfa 1

Memleketlerine giderken uzun saatler direksiyon başında kalmak istemeyen gurbetçiler, araçlarını trene yükledikten sonra yataklı vagonlarda dinlenerek yolculuk yapabiliyor.

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Yurda dönen bazı gurbetçiler arabalı trenle seyahati tercih etti: Peki ücreti ne kadar? - Sayfa 2

Türkiye yolculuğu için Avusturya'nın Villach kentinden hereket eden "Optima Ekspres", Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na 1400 kilometre katederek ulaşıyor. Tren, gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezdeki Ayşekadın Garı'na geliyor.

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Yurda dönen bazı gurbetçiler arabalı trenle seyahati tercih etti: Peki ücreti ne kadar? - Sayfa 3

Gurbetçiler, vagondan çıkardıkları araçlarıyla, hasretini çektikleri baba ocağının yolunu tutuyor.

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Yurda dönen bazı gurbetçiler arabalı trenle seyahati tercih etti: Peki ücreti ne kadar? - Sayfa 4

ÜCRETİ NE KADAR?

Bilet fiyatları kişi başı 207 Euro, özelliklerine bağlı olarak ise araç başı 389 avrodan başlıyor. Almanya'dan gelen Mehmet Ağadereli, bazı ülkelerde çok bekledikleri için 32 saat sürmesi gereken yolculuğun 45 saate ulaştığını söyledi.

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