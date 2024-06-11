Yurda dönen bazı gurbetçiler arabalı trenle seyahati tercih etti: Peki ücreti ne kadar?

ÜCRETİ NE KADAR?

Bilet fiyatları kişi başı 207 Euro, özelliklerine bağlı olarak ise araç başı 389 avrodan başlıyor. Almanya'dan gelen Mehmet Ağadereli, bazı ülkelerde çok bekledikleri için 32 saat sürmesi gereken yolculuğun 45 saate ulaştığını söyledi.