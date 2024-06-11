Yurda dönen bazı gurbetçiler arabalı trenle seyahati tercih etti: Peki ücreti ne kadar?
Yıllık izinleri başlayan bazı gurbetçiler, araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle seyahati tercih ediyor.
Memleketlerine giderken uzun saatler direksiyon başında kalmak istemeyen gurbetçiler, araçlarını trene yükledikten sonra yataklı vagonlarda dinlenerek yolculuk yapabiliyor.
Türkiye yolculuğu için Avusturya'nın Villach kentinden hereket eden "Optima Ekspres", Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na 1400 kilometre katederek ulaşıyor. Tren, gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezdeki Ayşekadın Garı'na geliyor.
Gurbetçiler, vagondan çıkardıkları araçlarıyla, hasretini çektikleri baba ocağının yolunu tutuyor.
ÜCRETİ NE KADAR?
Bilet fiyatları kişi başı 207 Euro, özelliklerine bağlı olarak ise araç başı 389 avrodan başlıyor. Almanya'dan gelen Mehmet Ağadereli, bazı ülkelerde çok bekledikleri için 32 saat sürmesi gereken yolculuğun 45 saate ulaştığını söyledi.