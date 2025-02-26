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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı: Yurdun doğusunda kar, batısında yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 26 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı: Yurdun doğusunda kar, batısında yağmur etkili olacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı: Yurdun doğusunda kar, batısında yağmur etkili olacak - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra İzmir'in batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı: Yurdun doğusunda kar, batısında yağmur etkili olacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı: Yurdun doğusunda kar, batısında yağmur etkili olacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

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