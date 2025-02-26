Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı: Yurdun doğusunda kar, batısında yağmur etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 26 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra İzmir'in batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu