Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı