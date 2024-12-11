Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 5 il için sarı kodlu uyarı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya Hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralılı yağmur ve sağanak yağışlı