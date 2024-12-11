Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 5 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geceden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile geceden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İşte 11 Aralık 2024 hava durumu tahminleri…
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuzey ve kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğusu sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KAHRAMANMARAŞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya Hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralılı yağmur ve sağanak yağışlı