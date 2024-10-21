Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 7 il için karla karışık yağmur ve rüzgar uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu