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  4. Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 7 il için karla karışık yağmur ve rüzgar uyarısı

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 7 il için karla karışık yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 21 Ekim 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 7 il için karla karışık yağmur ve rüzgar uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 7 il için karla karışık yağmur ve rüzgar uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 7 il için karla karışık yağmur ve rüzgar uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin Toroslar mevkisinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 7 il için karla karışık yağmur ve rüzgar uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C
Az bulutlu

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