Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 7 il için karla karışık yağmur ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 21 Ekim 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin Toroslar mevkisinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu