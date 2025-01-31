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  4. Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis, buzlanma ve çığ uyarısı

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis, buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 31 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis, buzlanma ve çığ uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis, buzlanma ve çığ uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis, buzlanma ve çığ uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis, buzlanma ve çığ uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

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