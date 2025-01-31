Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis, buzlanma ve çığ uyarısı

MARMARA

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı