Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis ve sağanak yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı