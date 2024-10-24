Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis ve sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, , İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 24 Ekim 2024 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık