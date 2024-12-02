Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden su baskını, rüzgar ve yıldırım uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin az bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Az bulutlu