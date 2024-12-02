  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden su baskını, rüzgar ve yıldırım uyarısı

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden su baskını, rüzgar ve yıldırım uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 2 Aralık 2024 hava durumu tahminleri...

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden su baskını, rüzgar ve yıldırım uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu sağanak yağışlı

1 | 8
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden su baskını, rüzgar ve yıldırım uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarımn Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

2 | 8
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden su baskını, rüzgar ve yıldırım uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin az bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Az bulutlu

3 | 8
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden su baskını, rüzgar ve yıldırım uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

4 | 8