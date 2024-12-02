Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden su baskını, rüzgar ve yıldırım uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 2 Aralık 2024 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarımn Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin az bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu