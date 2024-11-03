Yurt genelinde rüzgar ve yağış etkili olacak: Meteorolojiden 9 il için kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu