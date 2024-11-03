Yurt genelinde rüzgar ve yağış etkili olacak: Meteorolojiden 9 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Çankırı, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de sağanak şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıyağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu