Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu