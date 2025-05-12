Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Mayıs 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BALIKESİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı