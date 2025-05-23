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  4. Yurtta yaz havası yaşanacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak: Meteoroloji'den il il tahminler...

Yurtta yaz havası yaşanacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak: Meteoroloji'den il il tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri...

Yurtta yaz havası yaşanacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak: Meteoroloji'den il il tahminler... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yurtta yaz havası yaşanacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak: Meteoroloji'den il il tahminler... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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Yurtta yaz havası yaşanacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak: Meteoroloji'den il il tahminler... - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusunun az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

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Yurtta yaz havası yaşanacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak: Meteoroloji'den il il tahminler... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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