Yurtta yaz havası yaşanacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak: Meteoroloji'den il il tahminler...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusunun az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu