Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu: 'Masrafsız amca'
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca ile gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, Japonya’da fenomen haline geldi. “Masrafsız amca” olarak anılan Dikeç hakkında 330 bini aşkın övgü dolu paylaşım yapılırken, Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya’da da fenomen haline geldi.
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Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te 330 bini aşkın paylaşım yapıldı.
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