Yusufeli Barajı'nda bir ilk: Testler tam yükte başarıyla tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın da takip ettiği testlerde, barajın dolusavak kapakları açılarak bir süre su tahliyesi yapıldı.

Balta, çift dolusavağı olan barajda suyun tahliye edilmesinin ender şahit olunabilecek bir durum olduğunu belirterek, "Dolusavakların temel amacı, feyezan akımlarının barajın depolama kapasitesinin üzerinde olduğu durumlarda, baraj rezervuarını sağlıklı şekilde terk etmesi için yapılan mühendislik yapılarıdır. İşte bugün, böyle bir zorunluluk ortaya çıktığında Yusufeli Barajı'ndaki dolusavakların çalışma durumunu görecek ve test edeceğiz." dedi.