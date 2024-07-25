Yusufeli Barajı'nda bir ilk: Testler tam yükte başarıyla tamamlandı
Yusufeli'nde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri yapıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın da takip ettiği testlerde, barajın dolusavak kapakları açılarak bir süre su tahliyesi yapıldı.
Balta, çift dolusavağı olan barajda suyun tahliye edilmesinin ender şahit olunabilecek bir durum olduğunu belirterek, "Dolusavakların temel amacı, feyezan akımlarının barajın depolama kapasitesinin üzerinde olduğu durumlarda, baraj rezervuarını sağlıklı şekilde terk etmesi için yapılan mühendislik yapılarıdır. İşte bugün, böyle bir zorunluluk ortaya çıktığında Yusufeli Barajı'ndaki dolusavakların çalışma durumunu görecek ve test edeceğiz." dedi.
Türkiye'nin barajlar konusunda dünyada saygın bir yere sahip olduğunu vurgulayan Balta, Türkiye'nin 1936'da Çubuk Barajı ile başlayan baraj mühendisliği yolculuğunun tamamıyla Türk mühendis ve işçisinin eseri olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımıyla olgunluğunun zirvesine ulaştığını ifade etti.
Yolculuğun en önemli duraklarından birinin de 2022'de ülkeye kazandırılan Yusufeli Barajı ve HES olduğunu söyleyen Balta, topoğrafik şartlar nedeniyle yaşanan zorlu sürecin Türk mühendis ve işçisinin akılcı ve pratik uygulamaları sayesinde olağanüstü görüntülerin ortaya çıktığı bir yapım serüvenine dönüştüğünü dile getirdi.
Balta, uzun ve zorlu bir sürecin ardından tamamlanan mühendislik harikası Yusufeli Barajı'nın proje, inşaat, elektromekanik işler, kamulaştırma, yeniden yerleşim ve diğer faaliyetlerle birlikte 55 milyar liraya mal olduğu bilgisini verdi.