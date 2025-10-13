Zirai don, kar, fırtına... Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı! İşte il il hava durumu tahminleri
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman ile Siirt ve Trabzon’un yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İşte 13 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri…
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın,; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu