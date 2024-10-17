1 ay içinde 2 kez aynı hastalığa yakalanmıştı! Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi?

Vural Çelik'in ölüm nedeni nedir? Hastalığı neydi?

Çelik'in menajeri Rasim Özcan, ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var.'' dedi.