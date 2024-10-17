1 ay içinde 2 kez aynı hastalığa yakalanmıştı! Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi?
Avrupa Yakası ve Seksenler'de hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınan Vural Çelik'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Usta oyuncunun ölümü "Vural Çelik kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, son videosunda ne dedi, nereli, kaç yaşındaydı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni, oynadığı filmleri ve hayatına ilişkin tüm detaylar...
Bir Demet Tiyatro ile oyunculuk dünyasına adın atan Vural Çelik, Gora, Organize İşler filmlerinde rol almış, Avrupa Yakası ve Seksenler dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Vural Çelik evinde ölü bulundu
Bir süredir ekranlardan uzan olan Vural Çelik, evinde ölü halde bulundu. Sanatçının ölüm haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Vural Çelik'in ölüm nedeni nedir? Hastalığı neydi?
Çelik'in menajeri Rasim Özcan, ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var.'' dedi.