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  4. 1.700 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri; İstanbul’dan dikkat çeken sıralama

1.700 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri; İstanbul’dan dikkat çeken sıralama

Tarih araştırmalarına göre 1700 yılında dünya genelinde nüfusu en yüksek şehirler arasında dikkat çeken merkezler yer aldı.

1.700 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri; İstanbul’dan dikkat çeken sıralama - Sayfa 1

Tarihi araştırmalar kapsamında aralarında İstanbul’un da yer aldığı en kalabalık şehirler listesi sıralandı.

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1.700 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri; İstanbul’dan dikkat çeken sıralama - Sayfa 2

Özellikle ticari yolların etkili olduğu nüfus yoğunluğunun şehirlerin sıralamasını da doğrudan etkilediği belirlendi.

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1.700 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri; İstanbul’dan dikkat çeken sıralama - Sayfa 3

LİSTENİN BAŞINI İSTANBUL ÇEKİYOR

1700'de Nüfusu En Yüksek İlk 10 Şehir:

  1. İSTANBUL, OSMANLI DEVLETİ: 700 BİN KİŞİ
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1.700 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri; İstanbul’dan dikkat çeken sıralama - Sayfa 4

2. YEDO, JAPONYA: 688 BİN KİŞİ

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