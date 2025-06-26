1.700 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri; İstanbul’dan dikkat çeken sıralama
Tarih araştırmalarına göre 1700 yılında dünya genelinde nüfusu en yüksek şehirler arasında dikkat çeken merkezler yer aldı.
Tarihi araştırmalar kapsamında aralarında İstanbul’un da yer aldığı en kalabalık şehirler listesi sıralandı.
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Özellikle ticari yolların etkili olduğu nüfus yoğunluğunun şehirlerin sıralamasını da doğrudan etkilediği belirlendi.
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LİSTENİN BAŞINI İSTANBUL ÇEKİYOR
1700'de Nüfusu En Yüksek İlk 10 Şehir:
- İSTANBUL, OSMANLI DEVLETİ: 700 BİN KİŞİ
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