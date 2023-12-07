2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'Dans Eden Musa' koruma altına alındı Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında bulunan Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa" heykeli korumaya alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor. 1 | 11

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yılın 12 ayı devam ediyor. 2 | 11

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, önemli eserler bulunuyor. 3 | 11