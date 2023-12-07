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  4. 2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'Dans Eden Musa' koruma altına alındı

2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'Dans Eden Musa' koruma altına alındı

Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında bulunan Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa" heykeli korumaya alındı.

2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'Dans Eden Musa' koruma altına alındı - Sayfa 1

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

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2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'Dans Eden Musa' koruma altına alındı - Sayfa 2

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yılın 12 ayı devam ediyor.

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2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'Dans Eden Musa' koruma altına alındı - Sayfa 3

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, önemli eserler bulunuyor.

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2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'Dans Eden Musa' koruma altına alındı - Sayfa 4

Çalışmalar kapsamında son olarak, 2 bin 175 yıl öncesine ait, Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli, gün yüzüne çıkarıldı.

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