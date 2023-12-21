  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Kültür - Sanat
  4. 2023 yılının en çok kazanan filmleri belli oldu

2023 yılının en çok kazanan filmleri belli oldu

Sinema salonları 2023 yılında birbirinden farklı filmleri izleyiciyle buluşturdu. Yıl sonuna yaklaşırken ise senenin en çok kazanan filmleri şekillendi. İşte 2023 yılında dünya çapında en çok hasılat yapan filmler ve elde ettikleri gelirler...

2023 yılının en çok kazanan filmleri belli oldu - Sayfa 1

10. Ant-Man and the Wasp: Quantumania

476,3 milyon dolar

1 | 10
2023 yılının en çok kazanan filmleri belli oldu - Sayfa 2

9. Elemental: Doğanın Güçleri

479,8 milyon dolar

2 | 10
2023 yılının en çok kazanan filmleri belli oldu - Sayfa 3

8. Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

567, milyon dolar

3 | 10
2023 yılının en çok kazanan filmleri belli oldu - Sayfa 4

7. Küçük Deniz Kızı

568,8 milyon dolar

4 | 10