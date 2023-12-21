2023 yılının en çok kazanan filmleri belli oldu
Sinema salonları 2023 yılında birbirinden farklı filmleri izleyiciyle buluşturdu. Yıl sonuna yaklaşırken ise senenin en çok kazanan filmleri şekillendi. İşte 2023 yılında dünya çapında en çok hasılat yapan filmler ve elde ettikleri gelirler...
10. Ant-Man and the Wasp: Quantumania
476,3 milyon dolar
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9. Elemental: Doğanın Güçleri
479,8 milyon dolar
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8. Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm
567, milyon dolar
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7. Küçük Deniz Kızı
568,8 milyon dolar
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