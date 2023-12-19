  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Kültür - Sanat
  4. 2023'ün en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu

2023'ün en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu

Muud'da 2023'ün en çok dinlenen şarkıcı ve şarkıları belli oldu. Dedublüman, Simge, Semicenk, Motive, Taylor Swift ve Selena Gomez'in de yer aldığı Muud Look 2023 listesi...

2023'ün en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu - Sayfa 1

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, 2023'ün en çok dinlenenlerini açıkladı.

1 | 14
2023'ün en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu - Sayfa 2

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital müzik sektörünün nabzını tutan Muud, yıla damga vuranları "Muud Look 2023" listesiyle duyurdu.

2 | 14
2023'ün en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu - Sayfa 3

Muud'da, bu yılın en çok dinlenen ve indirilen şarkıları, sanatçıları ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.

3 | 14
2023'ün en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu - Sayfa 4

Serdar Ortaç'ın şarkılarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği "Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2", 2023'te yerli albümler kategorisinde zirvede yer aldı.

4 | 14