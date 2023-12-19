2023'ün en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
Muud'da 2023'ün en çok dinlenen şarkıcı ve şarkıları belli oldu. Dedublüman, Simge, Semicenk, Motive, Taylor Swift ve Selena Gomez'in de yer aldığı Muud Look 2023 listesi...
Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, 2023'ün en çok dinlenenlerini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital müzik sektörünün nabzını tutan Muud, yıla damga vuranları "Muud Look 2023" listesiyle duyurdu.
Muud'da, bu yılın en çok dinlenen ve indirilen şarkıları, sanatçıları ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.
Serdar Ortaç'ın şarkılarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği "Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2", 2023'te yerli albümler kategorisinde zirvede yer aldı.