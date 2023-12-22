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  4. 2023'ün en kötü dizileri açıklandı: Netflix dizisi zirvede

2023'ün en kötü dizileri açıklandı: Netflix dizisi zirvede

2023 yılı, hem göz alıcı hem de beğenilmeyen birçok dizi ve film projelerine sahne oldu. Rotten Tomatoes ise Tomatometer olarak bilinen yüzde derecelendirme sistemine göre kötü puan alan dizileri listeledi. İşte 2023 yılının eleştirmenler ve izleyiciler tarafından en beğenilmeyen dizileri...

2023'ün en kötü dizileri açıklandı: Netflix dizisi zirvede - Sayfa 1

10. Great Expectations

Dizi, eleştirmenlerden 100 üzerinden 43, izleyicilerdense 38 puan alabildi.

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2023'ün en kötü dizileri açıklandı: Netflix dizisi zirvede - Sayfa 2

9. True Lies

True Lies, eleştirmenlerden 42, izleyicilerdense 48 puan alabildi. 

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2023'ün en kötü dizileri açıklandı: Netflix dizisi zirvede - Sayfa 3

8. Django

Eleştirmenlerden 100 üzerinden 40 puan alan dizinin izleyici skoru sadece 29.

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2023'ün en kötü dizileri açıklandı: Netflix dizisi zirvede - Sayfa 4

7. Velma

Velma eleştirmenlerden yüzde 39, izleyicilerdense yüzde 7 gibi çok düşük bir puan aldı.

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