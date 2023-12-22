2023'ün en kötü dizileri açıklandı: Netflix dizisi zirvede
2023 yılı, hem göz alıcı hem de beğenilmeyen birçok dizi ve film projelerine sahne oldu. Rotten Tomatoes ise Tomatometer olarak bilinen yüzde derecelendirme sistemine göre kötü puan alan dizileri listeledi. İşte 2023 yılının eleştirmenler ve izleyiciler tarafından en beğenilmeyen dizileri...
10. Great Expectations
Dizi, eleştirmenlerden 100 üzerinden 43, izleyicilerdense 38 puan alabildi.
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9. True Lies
True Lies, eleştirmenlerden 42, izleyicilerdense 48 puan alabildi.
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8. Django
Eleştirmenlerden 100 üzerinden 40 puan alan dizinin izleyici skoru sadece 29.
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7. Velma
Velma eleştirmenlerden yüzde 39, izleyicilerdense yüzde 7 gibi çok düşük bir puan aldı.
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