2023'ün televizyon raporu: En çok izlenen içerikler belli oldu...
Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 2023'ün İzleyici Davranış Raporunu yayınladı. 40 ilde 4343 hanede yapılan araştırmada en çok izlenen içerikler sıralandı. 2023'te 115 dizi ekranlara geldi, 51 dizi final yaptı. Televizyonu en çok izleyen kitle 45 yaş ve üzeri, kadın ve İzmir ili olurken, hafta genelinde en fazla televizyon izlenen gün ise pazar oldu. İşte 2023'ün en çok izlenen yapımları...
10- Manchester City - İnter Şampiyonlar Ligi Finali
Reyting: 9,74
1 | 10
9- Kardeşlerim
Reyting: 9,77
2 | 10
8- Kızılcık Şerbeti
Reyting: 9,81
3 | 10
7- Almanya - Türkiye Hazırlık Karşılaşması
Reyting: 10,55
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