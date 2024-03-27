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  4. 2023'ün televizyon raporu: En çok izlenen içerikler belli oldu...

2023'ün televizyon raporu: En çok izlenen içerikler belli oldu...

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 2023'ün İzleyici Davranış Raporunu yayınladı. 40 ilde 4343 hanede yapılan araştırmada en çok izlenen içerikler sıralandı. 2023'te 115 dizi ekranlara geldi, 51 dizi final yaptı. Televizyonu en çok izleyen kitle 45 yaş ve üzeri, kadın ve İzmir ili olurken, hafta genelinde en fazla televizyon izlenen gün ise pazar oldu. İşte 2023'ün en çok izlenen yapımları...

2023'ün televizyon raporu: En çok izlenen içerikler belli oldu... - Sayfa 1

10- Manchester City - İnter Şampiyonlar Ligi Finali

Reyting: 9,74

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2023'ün televizyon raporu: En çok izlenen içerikler belli oldu... - Sayfa 2

9- Kardeşlerim

Reyting: 9,77

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2023'ün televizyon raporu: En çok izlenen içerikler belli oldu... - Sayfa 3

8- Kızılcık Şerbeti

Reyting: 9,81

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2023'ün televizyon raporu: En çok izlenen içerikler belli oldu... - Sayfa 4

7- Almanya - Türkiye Hazırlık Karşılaşması

Reyting: 10,55

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