2024 Altın Küre adayları belli oldu
81. kez düzenlenecek olan olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. 27 farklı kategoride yarışacak adaylar arasında kazananlar, 7 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahipleriyle buluşacak. İşte beyazperde ve platformların 'en'lerinin belirleneceği Altın Küre Ödülleri'ndeki aday yapımlar...
EN İYİ MİNİ DİZİ-ANTOLOJİ-TV YAPIMI DİZİ
* All the Light We Cannot See
* Beef
* Daisy Jones & The Six
* Fargo
* Fellow Travelers
* Lessons in Chemistry
EN İYİ DRAM DİZİSİ
* 1923
* The Crown
* The Diplomat
* The Last of Us
* The Morning Show
* Succession
EN İYİ KOMEDİ-MÜZİKAL DİZİSİ
* Abbott Elementary
* Barry
* The Bear
* Jury Duty
* Only Murders in the Building
* Ted Lasso
EN İYİ DRAM FİLMİ
* Bir Düşüşün Anatomisi
* Dolunay Katilleri
* Maestro
* Oppenheimer
* Başka Bir Hayatta
* The Zone of Interest