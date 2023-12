2024 Altın Küre adayları belli oldu 81. kez düzenlenecek olan olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. 27 farklı kategoride yarışacak adaylar arasında kazananlar, 7 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahipleriyle buluşacak. İşte beyazperde ve platformların 'en'lerinin belirleneceği Altın Küre Ödülleri'ndeki aday yapımlar...

EN İYİ MİNİ DİZİ-ANTOLOJİ-TV YAPIMI DİZİ * All the Light We Cannot See

* Beef

* Daisy Jones & The Six

* Fargo

* Fellow Travelers

* Lessons in Chemistry 1 | 9

EN İYİ DRAM DİZİSİ * 1923

* The Crown

* The Diplomat

* The Last of Us

* The Morning Show

* Succession 2 | 9

EN İYİ KOMEDİ-MÜZİKAL DİZİSİ * Abbott Elementary

* Barry

* The Bear

* Jury Duty

* Only Murders in the Building

* Ted Lasso 3 | 9