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  4. 2024 Altın Küre adayları belli oldu

2024 Altın Küre adayları belli oldu

81. kez düzenlenecek olan olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. 27 farklı kategoride yarışacak adaylar arasında kazananlar, 7 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahipleriyle buluşacak. İşte beyazperde ve platformların 'en'lerinin belirleneceği Altın Küre Ödülleri'ndeki aday yapımlar...

2024 Altın Küre adayları belli oldu - Sayfa 1

EN İYİ MİNİ DİZİ-ANTOLOJİ-TV YAPIMI DİZİ

* All the Light We Cannot See
* Beef
* Daisy Jones & The Six
* Fargo
* Fellow Travelers
* Lessons in Chemistry

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2024 Altın Küre adayları belli oldu - Sayfa 2

EN İYİ DRAM DİZİSİ

* 1923
* The Crown
* The Diplomat
* The Last of Us
* The Morning Show
* Succession

2 | 9
2024 Altın Küre adayları belli oldu - Sayfa 3

EN İYİ KOMEDİ-MÜZİKAL DİZİSİ

* Abbott Elementary
* Barry
* The Bear
* Jury Duty
* Only Murders in the Building
* Ted Lasso

3 | 9
2024 Altın Küre adayları belli oldu - Sayfa 4

EN İYİ DRAM FİLMİ

* Bir Düşüşün Anatomisi
* Dolunay Katilleri
* Maestro
* Oppenheimer
* Başka Bir Hayatta
* The Zone of Interest

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